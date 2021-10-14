Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e imza atıyor.

GÜNDEM 14.10.2021 - 18:38 14.10.2021 - 18:41 Kartal Bakışı
Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jeremain Lens'te son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens'in kontratını feshetme konusunda oyuncuyla anlaştı. 33 yaşındaki Jeremain Lens'in yeni adresi de belli oldu.

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Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş 'ta Jeremain Lens'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jeremain Lens'in kontratını feshetme konusunda tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı. Hollandalı futbolcunun sancılı geçen 4 yıllık Beşiktaş macerası böylece son buluyor.

JEREMAIN LENS YENİDEN FATİH KARAGÜMRÜK'E

Jeremain Lens'in Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Jeremain Lens, Karagümrük'e imza atmaya hazırlanıyor. Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezonun devre arasında da Jeremain Lens'i 6 aylığına kiralamıştı. (FANATİK)

#lens #Beşiktaş #karagümrük
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