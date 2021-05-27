Jeremain Lens kesin gidici! Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'a bağlı!

Beşiktaş kadroya yapıacağı takviyeler kadar, elden çıkarmak istediği futbolcularla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden Lens ve Douglas kesinlik le düşünülmüyor. Boyd ise Yalçın'a bağlı..

FUTBOL 27.05.2021 - 14:21 27.05.2021 - 14:33 Kartal Bakışı
Jeremain Lens kesin gidici! Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'a bağlı!

Kartal’da geçtiğimiz sezon farklı kulüplere kiralık gönderilen oyuncuların durumları, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetime vereceği rapordan sonra netlik kazanacak. Beşiktaş'ta yoğun mesai gündemde..

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Yalçın’ın kesin olarak kadroda düşünmediği Jeremain Lens ve Douglas ile yollar ayrılacak. İki oyuncunun da 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Lens ve Douglas kiralık olarak veya bonservisleri ile birlikte gönderilecek. Ayrılığa yanaşmamaları halinde bu oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı ya da karşılıklı anlaşmayla sonlandırılacak.

Demir Grup Sivasspor’la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd’un geleceği de Sergen Yalçın’ın raporuna göre şekillenecek. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın kadrosunda tutmak istediği ABD’li oyuncunun, Yalçın’ın onay vermesi halinde 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe kiralanabileceği ifade edildi. (MİLLİYET)

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