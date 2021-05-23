Javier Montero için karar verildi

Beşiktaş'ın geçen sezon Atletico Madrid kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Montero için yeni sezon kararı verildi.

GÜNDEM 23.05.2021 - 12:34 23.05.2021 - 12:39 Kartal Bakışı
Javier Montero için karar verildi
Cenk Tosun sahalara dönüş tarihini açıkladı

Cenk Tosun sahalara dönüş tarihini açıkladı

Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den kiralanan Javier Montero, 17 maçta forma giymişti.

Sözleşmesinde 4.5 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istemeyen yönetim, İspanyol kulübüne yeniden kiralama önerisinde bulunacak.

Beşiktaş formasıyla görev yapmaktan ve İstanbul’da yaşamaktan dolayı memnun olan Montero’nun da Siyah-Beyazlılar’la yola devam etmek istediği belirtildi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Montero #Atletico Madrid
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