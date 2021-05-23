Javier Montero için karar verildi

Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den kiralanan Javier Montero, 17 maçta forma giymişti.

Sözleşmesinde 4.5 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istemeyen yönetim, İspanyol kulübüne yeniden kiralama önerisinde bulunacak.

Beşiktaş formasıyla görev yapmaktan ve İstanbul’da yaşamaktan dolayı memnun olan Montero’nun da Siyah-Beyazlılar’la yola devam etmek istediği belirtildi. (FANATİK)