Jaap Uilenberg'den bu kez Josef de Souza açıklaması

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg önceki gün Süper Lig'de görev yapan hakemlerle seminerde bir araya geldi. Uilenberg, yapılan rutin toplantıda "Çok hata yapıyorsunuz, kendinize çeki düzen verin" diye hakemleri uyardı.

ALİ KOÇ 'KIRMIZI' DEMİŞTİ AMA...

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, pozisyonlar üzerinden hakemlere doğrularını ve yanlışlarını da anlatan 71 yaşındaki tecrübeli isim 8. haftada oynanan Beşiktaş-Sivas maçında Josef de Souza'nın sarı kart gördüğü pozisyonuna da değindi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Dünyanın her yerinde kırmızı kart" dediği pozisyon için maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik eden Uilenberg, "Doğru bir karar vermişsin. Pozisyon gereği olan bir müdahale o yüzden sarı kart yeterli, kırmızı olmaz" ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 63. dakikasında Josef de Souza'nın Jorge Felix'e yaptığı müdahale sarı kartla cezalandırılmıştı.

VAR HAKEMLERİNE DE UYARI YAPILDI

VAR'a da uyarılarda bulunan Uilenberg, "Kritik pozisyonlara daha fazla müdahale edin. Hakeme yardımcı olun" diye konuştu. Adana Demirspor-Antalya maçına da değinen Uilenberg, Mario Balotelli'nin attığı golde faul olduğunu ve VAR'ın devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Hollandalı isim, hakemlere Süper Lig'de forma giyen sorunlu oyuncuları iyi analiz yapılması ve kart konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. UEFA eğitimcisi Uilenberg, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüleri de irdeledi. (AKŞAM)