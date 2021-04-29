Ersin Düzen’in açıklamaları şöyle:

İte kaka değil, zar zor kazana kazana değil, gümbür gümbür oynaya oynaya ve gerçekten bütün 21 takım içerisinden en iyi oynayan en istikrarlı oynayan en istikrarlı kadroya sahip olan rakiplerine göre çok daha iyi oynayıp kazanan bir takım görüntüsünü aslında bu akşam ligin özeti olarak bize sundu. Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında oynanan oyun, Beşiktaş’ın lig özeti olarak sahneye konulabilir. ‘İşte şampiyon nasıl olunur? Buyurun gösteriyoruz.’ diyorlar.