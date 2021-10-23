İtalyanlardan Serdar Saatçi analizi
İtalyanların gözü Serdar Saatçi'de... İtalyan medyası genç oyuncuyu analiz eden bir haber yayınladı ve eski Fenerbahçeli Skrtel'e benzetti.
FUTBOL 23.10.2021 - 10:47 23.10.2021 - 10:49 Kartal Bakışı
İtalyan basınının ünlü spor sitesi tuttomercato, ‘Günün Yeteneği’ adı altında genç futbolcuları değerlendirirken, dün ise Serdar Saatçı analiz edildi.
Paylaşılan haberde Serdar’ın, Beşiktaş kadrosunda yerini kazandığı dile getirildi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu kontrol etme, oyuna sokma ve pozisyon alma becerilerine dikkat çekildi.
Serdar oyun tarzı olarak ise bir dönem Başakşehir ve Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel’e benzetildi. (HÜRRİYET)
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