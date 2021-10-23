İtalyanlardan Serdar Saatçi analizi

İtalyan basınının ünlü spor sitesi tuttomercato, ‘Günün Yeteneği’ adı altında genç futbolcuları değerlendirirken, dün ise Serdar Saatçı analiz edildi.

Paylaşılan haberde Serdar’ın, Beşiktaş kadrosunda yerini kazandığı dile getirildi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu kontrol etme, oyuna sokma ve pozisyon alma becerilerine dikkat çekildi.

Serdar oyun tarzı olarak ise bir dönem Başakşehir ve Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel’e benzetildi. (HÜRRİYET)