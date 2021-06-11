İtalyanlar yazdı! Juan Jesus ile ilk görüşme olumlu!

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juan Jesus oldu. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, İtalyan basınından siyah-beyazlı takıma ilişkin sürpriz bir iddia geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılan Juan Jesus'u transfer etmek istediği belirtilirken, yapılan ilk görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

Roma ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı. Son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da yakından ilgileniyor.

Roma'ya 2016-2017 sezonu başında Inter'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen solak stoper Juan Jesus, bugüne kadar dört kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giymişti.

Profesyonel kulüp kariyeri buyonca 4 farklı takımda görev yapan Jesus, toplam 271 karşılaşmada forma giydi. İnter'de 142 maç, Roma'da 102 maçta şans bulan Brezilyalı yıldız, Sport Club Internacional'da 26 maç, İnter Primavera'da da 1 maçta forma giydi. (FOTOMAÇ)