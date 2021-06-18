İtalyan gazeteciden flaş Ljajic açıklaması! Bu yaz Serie A'ya dönebilir
İtalyan gazeteci Nicolò Schira, Adem Ljajic ile ilgili flaş bir gelişmeyi paylaştı. Schira, Ljajic'in Serie A'ya geri dönebileceğini yazdı.
FUTBOL 18.06.2021 - 12:54 18.06.2021 - 12:59 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta inişli çıkışlı grafiği ve yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Adem Ljajic'in Serie A ekibi Genoa'ya teklif edildiği açıklandı.
İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlı formayla 2 gol 5 asistlik performans gösteren hücumcu orta saha oyuncusu İtalya ligi Serie A'ya dönebilir. 1 yıl daha Beşiktaş'la kontarı bulunan Ljajic, Genoa'ya teklif edildi.
Genoa cephesi ile Beşiktaş ve Ljajic cephesinde görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
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