İşte Eurovison 2021 kazananı İtalya'dan Maneskin grubunun seslendirdi Zitti E Buoni
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması kazananı belli oldu. Herkes İtalya'nın kazandığı yarışmada kazanan şarkıyı merak ediyor. İşte Eurovison 2021 kazananı Maneskin grubundan Zitti E Buoni...
DİĞER HABERLER 23.05.2021 - 02:16 23.05.2021 - 02:25 Kartal Bakışı
65. Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelenen yarışma bu yıl 16 bin kapasiteli Ahoy Arena’da yapıldı. Youtube üzerinden canlı yayınlandı. Türkiye, 8 senedir yarışmaya katılmıyor.
Yarışmada İsviçre büyük şok yaşadı. Gjon's Tears'ın, 'Tout l'Univers' şarkısı ile 267 puanla oylamada ilk sırada yer alan İsviçre halk oylamasında hüsrana uğradı. Halk oylaması sonunda Eurovison 2021 birincisi Zitti E Buoni şarkısı oldu. Şarkıyı Måneskin grubu seslendirdi.
İşte Måneskin grubunun seslendirdi Eurovison 2021 kazananı Zitti E Buoni şarkısı
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