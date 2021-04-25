İşte Bill Gates'in Türkiye'de arazi satın aldığı şehirler! Neden tarım arazisi alıyor?

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, gazetesinde Bill Gates’in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığını ve ülkemizde toplam 56 bin dönüm araziye sahip olduğunu yazdı. İşte Trakya yerel haber site ve gazetelerine göre Bill Gates'in arazi satın aldığı şehirler...

Bill Gates Türkiye'de Hangi Şehirlerde Tarım Arazisi Satın Aldı?

Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates Türkiye'de tarım arazisi satın alıyor. Trakya 2000 gazetesine göre Bill Gates, Edirne ve Kırklareli illerinde toplam 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldı. Aynı gazetede Gates'in toplamda 56 bin dönüm tarım arazisi olduğunu ve bunun bir bölümünün Kastamonu'da olduğunu yazdı.

Gates Başka Ülkelerde de Tarım Arazisi Alıyor Mu?

Trakya Bölge sitesinin aktardığı bilgiye göre Gates dünyada farklı ülkelerde de tarım arazileri satın alıyor. Gates'in toplamda 1 milyon dönümden fazla arazi satın aldığı biliniyor.

Gates Neden Tarım Arazisi Alıyor?

Bill Gates’in arazi aldığı ülkeleri seçerken gelecekte yaşanacak küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgeleri tercih ettiği belirtiliyor. Türkiye’de küresel ısınmadan en az etkilenecek yerler arasında Trakya’da Edirne ve Kırklareli’nin kuzey bölgeleri gösteriliyor. Tekirdağ’ın bir kısmının küresel ısınmada etkileneceği ancak genel olarak Trakya’nın küresel ısınmada en az etkilenecek yerler arasında olacağı ifade ediliyor.

Bill Gates’in Türkiye’de Edirne, Kırklareli ve Kastamonu dışında küresel ısınmada az etkilenecek illerden de arazi topladığı belirtildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Uşak, Zonguldak, Iğdır, Kars, Mardin, Hakkari, Batman, Şırnak, Siirt, Antalya, Isparta, Aydın küresel ısınmada en az etkilenecek iller arasında gösteriliyor.

Su ve gıdanın öneminin yakın gelecekte ön plana çıkacağı ve birçok ülkenin başta buğday ve yağ olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını tamamen yasaklayacağı veya kısıtlayacağı belirtiliyor.

Neden Gerçekten Küresel Isınma Mı?

Yeniçağ Yazarı Arslan Bulut, Gates'in küresel ısınma nedeniyle toprak almasına temkinli yaklaşıyor ve şu yorumda bulunuyor.

"Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli'nden toprak almasının sebebi kurulması planlanan tek dünya devletinin merkezinin Kanal İstanbul ve etrafındaki topraklar olarak belirlenmesi olmasın? Zira her ne kadar iklim zirvesi yapsalar da küresel ısınma, şu an için bir varsayımdan hatta tasarımdan ibarettir. Bilimsel olarak doğrulanmış değildir. Yine Bill Gates öncülüğünde, küresel ısınmayı iki derece düşürmek için, atmosfere tebeşir tozu püskürtmek projesine 20 bin uçakla İsveç'te başlayacaklar ama bu konuda kimden izin aldıkları belli değildir. Kendilerini 'God' yerine koyuyorlar. Türkçe 'Tanrı' demedim, zira 'Tanrı' kelimesinin kirletilmesine gönlüm razı gelmiyor."