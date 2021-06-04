İstanbul'da Valentin Rosier pazarlığı

Beşiktaş Yönetimi, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier’i kadroda tutabilmek için formül arıyor.

GÜNDEM 04.06.2021 - 11:01 04.06.2021 - 11:06 Kartal Bakışı
İstanbul'da Valentin Rosier pazarlığı

Portekiz kulübünün, Rosier'i bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı ancak yapılacak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş Yönetimi, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier’i kadroda tutabilmek için formül arıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bekin önceki gün İstanbul’a gelen menajerleri ile pazarlıkları sürdürüyor.

Beşiktaşlı yöneticiler, Sporting Lizbon’dan bir yıl daha kiralanması planlanan Rosier ile maddi konularda anlaşma sağladı. Portekiz kulübünün, yıldız futbolcuyu bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı ancak yapılacak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği aktarıldı.

Sporting’in bonservis bedelini yüksek tutması nedeniyle kulüpler arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Portekiz ekibinin bonserviste indirime gitmesi durumunda Rosier’in bir yıl daha kiralanması için resmi imzaların atılacağı vurgulandı.

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Bu arada Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon için Sporting’e kiralama bedeli ödemek istemediği iddia edildi. Siyah-beyazlıların bu rakamın bonservise eklenmesini talep ettiği ve pazarlıkların bu çerçevede sürdüğü bildirildi. (MİLLİYET)

#rosier #Beşiktaş #Transfer
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