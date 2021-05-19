İstanbul siyah beyaz! Boğaz'da enfes görüntüler

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.

GÜNDEM 19.05.2021 - 19:45 19.05.2021 - 19:51 Kartal Bakışı
İstanbul siyah beyaz! Boğaz'da enfes görüntüler

Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.

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Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.

(NTV SPOR)

#Beşiktaş #boğaz görüntüleri
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