İspanyollar yazdı! Beşiktaş'ın kaleci alternatifi Sevilla'dan

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olunması ve Ersin Destanoğlu'nun talipleri nedeniyle bir kaleci takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın Sevilla'dan Tomas Vaclik'i kadrosuna katabileceği belirtildi.

İspanyol basınından ABC'de Jaime Parejo'nun haberine göre Sevilla'nın ligdeki son maçında kaleyi Tomas Vaclik koruyabilir. Alaves deplasmanında da Vaclik'in göstereceği performansın yeni takımı adına büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Parejo'nun yazısında Vaclik'in Alaves maçı performansının Beşiktaş açısından çok şey ifade ettiği aktarılıyor.

2018'de Basel'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Vaclik, bu sezon Bono'nun arkasında kaldı. Sadece 7 maça çıkan Vaclik'in kontratı 30 Haziran'da sona eriyor ve takımdan kesin olarak ayrılacağı aktarılıyor.

32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Çekya Milli Takımı ile de bugüne kadar 36 maça çıktı. (FANATİK)