İŞKUR Tarım Orman Bakanlığı işçi alımı! Tarım Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru!

İŞKUR Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için başvurular sürüyor. Bir çok meslek dalından yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kura ile belirlenecek alımlar için, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ayrıca haberimizde ayrıntılar ele alınmıştır. Tarım ve Orman bakanlığı işçi alımı başvuru yapacak adaylar için işte detaylar...

Tarım Orman Bakanlığı işçi alımı hangi meslek dallarından yapılacak?

Meslek Sayı Ağır Vasıta 1, Aşçı 4, Elektrikçi 1, Gemi Adamı 1, Genel Temizlik Görevlisi 27, İnşaat işçisi 4 Kaloriferci 4, Kaynakçı 1, Marangoz 2, Oto Boyacısı 1, Sıhhi Tesisatçı 3 , soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 1, Tarım Hizmetleri İşçisi 68 İlanen duyurulur.

Tarım Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru

Tarım ve Orman bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman sona eriyor? Başvuru şekli, tarihi, yeri ve belge teslim Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

* Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

* İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve kura yeri

* Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

* Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarim orman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları 2021

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Genel Şartlar Neler?

Tarım Orman Bakanlığı işçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe

düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Şartları aranır.

Göreve başlama aşamaları Alım Süreci

20.09.2021 24.09.2021

04.10.2021 05.10.2021 10.10.2021

İş Kur ilanı ve başvuruların alınması

Noter tarafından kura çekimi yapılması

Çekilen kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların ilanı Kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların ilanda istenilen belgelerini iş başvurusu yaptığı işyerine teslimi

İşyerlerimiz tarafından teslim alınan belgelerin Bakanlığa iletilmesi Belgelerin kontrolü



Atanmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların ilanı ile eksik veya hatalı belgeden dolayı hak kazanamayan adayların itirazlarının kabul edilmesi. Bu tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kura sonucu adı çıkan adaylardan belge kontrolü sonucunda atanmaya hak kazananlar 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapıldıktan sonra belirlenecektir.

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum ve hastalık raporları olanlar ile COVID-19 salgını sebebiyle karantinada bulunanlardan göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar,