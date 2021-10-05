İnci gitti Rüya geldi! Masumlar Apartmanı Rüya kim? Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun kim, boyu, kilosu

Masumlar Apartmanı Rüya kim olduğu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı'na Rüya olarak dahil olan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun kim, kaç yaşında, Melisa Şenolsun boyu, kilosu...

DİĞER HABERLER 05.10.2021 - 17:56 05.10.2021 - 18:44
İnci gitti Rüya geldi! Masumlar Apartmanı Rüya kim? Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun kim, boyu, kilosu

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda diziye Rüya karakteriyle dahil olan güzel oyuncu diziseverlerin merakını celbetti. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun yaşı, kilosu ayrıca kim olduğu, hikayesi araştırılan konular arasında.

İlk yayın tarihinden itibaren güzel bir başarı yakalayan Masumlar Apartmanı dizisi tüm heyecanıyla diziseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu, sıradışı hikayesiyle seyircilerini kendisine bağlayan dizide, Han'a yakın olmaya çalışan ve peşinden koşan Rüya hakkında merak edilenler haberimizde.

Masumlar Apartmanı Rüya'nın Hikayesi!

Rüya diziye Han'ın peşinden koşan ve onun derdine ortak olmaya çalışan kişi olarak dahil oldu. Diziseverler İnci'den sonra Rüya'nın diziye hızlı girişini yadırgasada, gözler yavaş yavaş onun başınabuyruk tavırlarına alışmaya başladı. Masumlar Apartmanı'na Rüya karakteriyle katılan güzel oyuncu, Han'ın hayatında değişikliklere neden oldu.

Masumlar Apartmanı Melisa Şenolsun Kim?

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de doğdu.

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Oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kiralık Aşk dizisinde 'Sude' karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte 'Ceren' karakteriyle başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak dijital platformda yayınlanan ve başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerin paylaştığı 'Atiye' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Melisa Şenolsun yaşı

Güzel oyuncu 25 yaşında

Melisa Şenolsun boyu, kilosu

1.70 boyunda ve 59 kilo

Melisa Şenolsun burcu 

Terazi burcu

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