İlk sözleşme haberi geldi! Beşiktaş'ta 3 yıllık imza!

Beşiktaş genç kalecisi Utku Yuvakuran ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

FUTBOL 20.05.2021 - 11:24 20.05.2021 - 11:27 Kartal Bakışı
İlk sözleşme haberi geldi! Beşiktaş'ta 3 yıllık imza!

Beşiktaş Yönetimi iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran’a attırdı.

19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.

Kartal’ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku’nun, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi. (MİLLİYET)

#beşiktaş transfer #Sözleşme
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