İlk sözleşme haberi geldi! Beşiktaş'ta 3 yıllık imza!
Beşiktaş genç kalecisi Utku Yuvakuran ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.
FUTBOL 20.05.2021 - 11:24 20.05.2021 - 11:27 Kartal Bakışı
Beşiktaş Yönetimi iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran’a attırdı.
Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.
Kartal’ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku’nun, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi. (MİLLİYET)
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