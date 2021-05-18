İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ! Antalyaspor 0-2 Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş ligden sonra kupayı da kazandı.
FUTBOL 18.05.2021 - 22:40 18.05.2021 - 22:54 Kartal Bakışı
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kupa finaline Beşiktaş çok hızlı başladı. 3. dakikada Josef de Souza skoru 1-0 yaptı.
30. dakikada ise hızlı atakta Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Fransız sağ bek Rosier Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren olü attı.
Ziraat Türkiye Kupasında gol yemeyen Antalyaspor 30 dakikada kalesinde 2 gol birden gördü. Ardından başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi ve Beşiktaş kupanın sahibi oldu.
Kupada 16 kez final oynayan Beşiktaş 10. kez zafere ulaştı.
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