İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ! Antalyaspor 0-2 Beşiktaş

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kupa finaline Beşiktaş çok hızlı başladı. 3. dakikada Josef de Souza skoru 1-0 yaptı.

30. dakikada ise hızlı atakta Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Fransız sağ bek Rosier Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren olü attı.

Ziraat Türkiye Kupasında gol yemeyen Antalyaspor 30 dakikada kalesinde 2 gol birden gördü. Ardından başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi ve Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Kupada 16 kez final oynayan Beşiktaş 10. kez zafere ulaştı.