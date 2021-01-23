İdmanda dikkat çeken Ljajic detayı

Son dönemde form olarak toparlanmaya başlayan Sırp futbolcu, önceki günkü Fatih Karagümrük karşılaşmasına sonradan dahil olup sadece 16 dakika sahada kalsa da hırsıyla eski günlerden kesitler sergiledi. Karagümrük maçında attığı gol, VAR’a takılan Ljajic, yine de takım arkadaşları tarafından havaya kaldırılarak kutlanmıştı. Yıldız isim, dünkü idmanda da pozitif görüntüsüyle dikkat çekti. (Fanatik)