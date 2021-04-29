İçişleri Bakanlığı görev belgesi genelgesi! İçişleri Bakanlığı E-Başvuru nasıl yapılır?

Türkiye 29 Nisan 19:00 itibariyle 17 Mayıs saat 05:00'a kadar tam kapanmaya giriyor. Aralıksız sokağa çıkma yasağının uygulanacağı, bu tarih aralığındaki uygulamaya dönük olarak, İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı.

İçişlier Bakanlığı Genelesinde yer alan bilgiye göre üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde aksama yaşanmaması için bazı istisnaların söz konusu olacağı açıklandı.

Muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs Pazar günü saat 00.00'da sona ereceği genelgede belirtildi.

Muafiyet için İçişleri Bakanlığı E-Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Muafiyet kapsamında bulunan yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Şartları sağlayanlara görev belgesi sistem üzerinden otomatik çıkarılacak.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Sorun Olursa Manuel Düzenlenebilecek

Çalışanın e-Başvuru sistemini kullanımı sırasında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisince imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

Görev Belgesi Genelgesi

Bu çerçevede;

1. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Bakanlığımızca yayımlanan önceki Genelgelerimiz ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgemizde muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona erecektir.

2. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerekmektedir.

3. e­başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecektir. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir.

4. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacaktır.

5. Başvuruda bulunacak çalışanın e­başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek­1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

6. e­başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan,

Sorumlu olacaktır.

7. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecektir.

8. e­başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacaktır.

9. Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmeleri büyük önem taşımaktadır.

10. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek­2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacaktır.