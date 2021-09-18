İbrahim Üzülmez'den Sergen Yalçın, Quaresma, Atiba ve Hulk sözleri

Uzun yıllar Beşiktaş formasını terleten, teknik adamlık kariyerinde de Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Bursaspor gibi takımları çalıştıran İbrahim Üzülmez, YouTube yayıncısı Atakan Kurt'a açıklamalarda bulundu.

Üzülmez, bir gün Beşiktaş'ta görev almak istediğini de dile getirdi. İşte deneyimli hocanın açıklamalarından satır başları:

'Boşta olunca burada dondurma satıyoruz'

Futbolu bıraktık. Teknik adamlık yapıyoruz, bazen de boş zamanlarımızda bir mekan işletiyoruz. Hem bizim için adres oluyor, hem insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ufak da olsa bir kazanç oluyor. Şu anda da takım yok zaten, boştayız. Boşta olunca burada dondurma satıyoruz. Kariyerimizle ilgili güzel gelişmeler olursa tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyoruz.

'Sergen Yalçın ile gurur duydum'

Sergen Yalçın başarılı bir şekilde mücadele ediyor. Geçen sene 2 şampiyonluk da yaşadı.Yakışır kardeşime. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde de aynı başarıyı gösterecektir. Sergen çok fazla ağlamaz. Şampiyonlukta gözleri dolması, duygulanması güzel şeyler. Sergen Yalçın ile gurur duydum. Göztepe maçındaki deparı, ağlaması… Bunlar bir teknik adamın yaşamak isteyeceği şeyler. Beşiktaş’ta Sergen bir efsanedir. Zeki akıllı bir teknik adam. Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet edecektir.

'Beşiktaş'ta görev almayı çok istiyorum'

Sergen Yalçın ile güzel dönemlerde oynadık ve anılarımız çoktur. 100. yıl şampiyonluğunda saatlerce muhabbet ederdik. Özlüyorum o dönemleri. Sergen’in başarısıyla mutlu oluyorum. Beşiktaş çocukluğumun takımıdır, ben de görev almayı çok istiyorum, yarının ne getireceği belli olmaz. Şimdiki süreç Sergen’i destekleme süreci. Allah nasip ederse o camianın içinde bizde görev almak istiyoruz tabii ki.

'Sergen bizim kardeşimiz, başarısını neden kıskanalım?'

Beşiktaş gibi camialarda kaptanlık yapan herkes bu mutluluğu ister. Beşiktaş’ta görev yapıp başka teknik adamların da yeniden istediğini biliyorum. Sergen bizim kardeşimiz, başarısını neden kıskanalım? Rıza Hocam, Samet Hocam görev yapmış. Şimdi Sergen yapıyor, yarın başkası. Bu bir süreçtir.

'Quaresma'da şımarıklık vardı'

Quaresma futbolun sosyetesi. Saygılı, iyi bir çocuk aslında. Onu anlamak lazım. Başına buyruk gibi gözüküyor ama saha içinde varını yoğunu takım için ortaya koyuyor. Benim dönemimde biraz daha şımarıklık vardı. Quaresma Beşiktaş’taki bir sonraki döneminde daha olgundu. Saha içinde geri gelmezdi. Onunla oynarken daha çok efor sarf etmeniz lazım.

'Hulk'a 'Seni Beşiktaş'a almak lazım' dedim'

Porto maçında Hulk ile bir anım var. Görünce, ‘Eyvah, bununla nasıl uğraşacağız’ dedim. Birkaç pozisyonda boğuşuyoruz. Oyun durdu, bana ‘Sizde Quaresma var’ dedi. ‘Ben de ‘Seni Beşiktaş’a almak lazım, büyük oyuncusun’ dedim. Yemedi. Maçta üstüme geldi. O zamanki ve şimdiki Hulk aynı mı? Yine iş yapar. Sergen Hoca istiyorsa ondan verim alacağını düşünüyordur.

'Atiba'nın heykeli yapılırsa sesimi çıkarmam'

Atiba’nın Göztepe maçında takımı motive etmesi, ateşlemesi, herkesi ayağı kaldırması beni çok mutlu etti. Lider karakterli bir oyuncu. Saha içi ve saha dışında görev alması gerektiğini düşünüyorum. Heykeli yapılırsa ben hiç sesimi çıkarmam." (MİLLİYET)