Hutchinson'dan Beşiktaş'a Laryea önerisi

Beşiktaş yönetimi, takımda kiralık oynayan Valentin Rosier’in bonservisini satın almak için girişimlerini sürdürüyor.

GÜNDEM 01.04.2021 - 10:32 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Hutchinson'dan Beşiktaş'a Laryea önerisi

Siyah beyazlılar, bonservise sahip olan Sporting Lizbon’a; 2.5 milyon Euro para, bir sonraki satıştan pay ve bonuslardan oluşan bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sporting teklifi redderse, Atiba Hutchinson’ın önerdiği Kanadalı Richie Laryea’ya yönelecek. MLS’te Toronto forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020’de 24 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Yalçın'a 4 yıllık sözleşme!

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Yalçın'a 4 yıllık sözleşme!

ABOUBAKAR'DA SAKATLIK ŞÜPHESİ

Kamerun Milli Takımı’nın önceki gün Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında forma giyen Beşiktaşlı Vincent Aboubakar’ın sakatlandığı bildirildi. Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar’ın durumu bugün İstanbul’da yapılacak doktor kontrolü sonrası netleşecek. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Atiba #Laryea
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.