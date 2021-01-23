Hulk transferi için yoğun mesai

Gündemine Hulk’u alan Beşiktaş Yönetimi, bu kez mutlu sona ulaşmak için menajerler aracılığıyla kollarını sıvadı. Siyah - beyazlılar, önümüzdeki hafta başına kadar transferi bitirmeye çalışacak.

GÜNDEM 23.01.2021 - 11:39 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Hulk transferi için yoğun mesai

Devre arası transfer döneminde Mandzukic ile anlaşamadığı için gündemine Hulk’u alan Beşiktaş Yönetimi, bu kez mutlu sona ulaşmak için menajerler aracılığıyla kollarını sıvadı.

Şu an görüşmelerin henüz başında olan siyah - beyazlılar, önümüzdeki hafta başına kadar transferi bitirmeye çalışacak.

Yönetim istediği maddi şartlar içerisinde bir sonuca varamazsa kanat forvet oynayan diğer isimlere yönelecek.

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Aboubakar ve Larin’in getirdiği başarıyı baltalamak istemeyen yönetim gerekirse Kenan Karaman’ı bonservisiyle alma seçeneğini de masada tutuyor.

(Milliyet)

#beşiktaş transfer #Hulk
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