Hollanda'ya heyet gidecek! Beşiktaş'ta Ajax modeli

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş , Amsterdam'da maç öncesi dostluk yemeğinde buluştukları rakip takım yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

GÜNDEM 01.10.2021 - 19:53 01.10.2021 - 19:57 Kartal Bakışı
Hollanda'ya heyet gidecek! Beşiktaş'ta Ajax modeli

Siyah-beyazlı yöneticilerden Adnan Dalgakıran, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları ve Ceyhun Kazancı'nın katıldığı o yemeğin detayları ortaya çıktı.

TESİSLERE 4 TANE DAHA EKLENECEK!

Siyah-beyazlı yöneticilerin Hollandalılara sorduğu, "Kaç tane altyapı sahanız var?" sorusuna aldığı yanıt dudak uçuklatan cinsten oldu.

Ajax Başkanı Frank Eijken, "14 sahamız var, bunlara yakın zamanda 4 tane daha ekleyeceğiz" cevabını verdi. Beşiktaş cephesinin ise, "Türkiye'de genelde 1 ya da 2 tane altyapı takımları için saha bulunuyor" karşılığı, farkı ortaya koydu.

AJAX'IN HİÇ BORCU YOK

Beşiktaşlı idareciler mali konularla ilgili Ajax CEO'su Edwin van der Sar'dan bilgi aldı. Sar, "Bizim borcumuz yok. Yıllık faiz vs. gibi ödememiz de bulunmuyor" yanıtına karşılık Beşiktaş yöneticileri de, "Bizim yıllık ödediğimiz faiz miktarı 60 milyon Euro" dedi. Faiz rakamını duyan Ajax yetkilileri şaşkın bakışlar arasında sadece, "Bu gerçek mi? İnanılmaz" cevabı verdi.

HEYETLE ÇIKARMA YAPILACAK

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Toplantının son bölümünde iş birliği için Ajax yetkililerinden olumlu cevap alan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda bir heyet oluşturacak ve yeniden Amsterdam'ın yolunu tutacak. Heyette yöneticiler, altyapı sorumluları, teknik ekipten isimler ve mali işlerle ilgilenen bir profesyonel olacağı; birkaç gün boyunca Ajax'ın sistemiyle ilgili raporlama yapılacağı belirtildi. (SABAH)

#Beşiktaş #Ajax
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