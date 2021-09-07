Hollanda efsanesinden Beşiktaş itirafı
Geçmişte Hollanda futbolunun önemli futbolcularından birisi olan Rafael Van der Vaart, Beşiktaş ile ilgili bir itirafta bulundu.
GÜNDEM 07.09.2021 - 22:50 07.09.2021 - 22:55 Kartal Bakışı
Hollanda futbol tarihinin önde gelen isimlerinden Rafael van der Vaart, Türkiye maçı öncesi TRT Spor'un sorularını yanıtladı, geçmişte Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü açıkladı.
Geçmişte Beşiktaş'tan teklif aldığını söyleyen 38 yaşındaki eski orta saha, "Artık futbolu bıraktım, kilo da aldım. Türkiye'ye futbol oynamaya gelemem. Hamburg'da oynarken, Beşiktaş beni istemişti. Beşiktaş'a transferim an meselesiydi ama olmadı." ifadelerini kullandı. (NTV SPOR)
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