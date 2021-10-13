Hırvatistan Slovakya maçını izleyen Sergen Yalçın'dan 2 futbolcuya tam not

Beşiktaş bir yandan Süper Lig, bir yandan da Şampiyon Ligi maçları için yarışırken, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlığı geçen Domagoj Vida'yı sahaya sürmek istiyor. Hatta oyuncusunun son durumunu görebilmek için Hırvatistan - Sloavkya maçını izleyen başarılı teknik direktör, Vida'nın yanında oynayan sol stoper Gvardiol'a hayran kaldı.

11 MAÇTA 5 GOL, 1 ASİST YAPTI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın asıl ilgisini çeken ise Slovak Milli Takımı'nın forveti Ladislav Almasi oldu. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki genç oyuncunun sırtı dönük top alması, takımını güçlü Hırvat defansına karşı ön tarafta tutmayı başarması ve doğru yerde durmasıyla Yalçın'ın dikkatini çekti. Başarılı teknik adamın çok beğendiği Almasi için bir scouting raporu hazırlamasını istedi. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

A MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Banik Ostrava'da oynayan 22 yaşındaki Almasi, Slovakya U17 ve U21 takımlarında oynadıktan sonra şimdi de A Milli Takım'da görev yapıyor. 2 kez A takımda forma giyen genç oyuncu, bu maçlarda toplam 100 dakika oynarken, 1 de asist yaptı. (FOTOMAÇ)