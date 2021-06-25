Hiperlipidemi ne demektir? Hiperlipidemi belirtileri nelerdir?

Kolesterol yüksekliği olarak tanınan hiperlipidemi ciddi bir sağlık sorunudur. Hiperlipidemi, kanda yağ oranlarının yüksekliğidir. Hiperlipidemi, tüm yağ tiplerinin gerektiğinden fazla oranda vücutta bulunması sonucu ortaya çıkar ve kan testi ile insanda bu rahatsızlığın varlığı tespit edilir.

Hiperlipidemi Belirtileri Neler?

Aslında bu hastalığın belirtileri ilk aşamalarda her hastada fark edilmeyebilir. Karın ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, baldırlarda ağrı, denge kaybı, göz retinasının beyazlaması ve inme gibi belirtiler söz konusu da olabilir.

Hiperlipidemi Nasıl Tedavi Edilir?



Hiperlipideminin tedavisi mümkündür. Erken teşhis halinde kalp rahatsızlıkları ve diyabetle sonuçlanmasının önüne geçilebilir.

İki şekilde tedavi süreci yürütülmektedir. Hareketli yaşam, doğru beslenme yani kısaca yaşam şeklinin iyileştirilmesi ilk yapılması gereken durumdur. Ayrıca doktor tarafından ilaç tedavisi duruma göre uygulanmaktadır.

Hiperlipidemi rahatsızlığı bulunanlarda kolesterolün düşürülmesi önemlidir. Bu yüzden hızlı bir diyet programı tavsiye edilir. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeleri, proteini bile yağsız tüketmeleri tavsiye edilir.

Beslenme şeklindeki düzenlemeyle beraber sporda mühimdir. Günlük düzenli egzersiz programları ile hareket mutlaka sağlanmalıdır.