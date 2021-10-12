Heyecanla beklenen O isim geliyor! Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her bölümde reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Olağandışı hikayesi, muhteşem oyunculuklarla diziseverleri kendisine bağlayan dizide yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam eden dizide yine bir oyuncu dahil oluyor. Masumlar Apartmanı Ceylan hikayesi ile yeni bölümde dizide yer alacak.

Masumlar Apartmanı güçlü oyuncu kadrosu, farklı olay örgüsüyle diziseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizide İnci'nin ölümü sonrası Han'ın Rüya ile yakınlaşması dikkat çekerken, Han'ın eski sevgilisi Ceylan'ın ismini de sık sık duymaya başladık. Masumlar apartmanı Ceylan'ın kim olduğu, hakkında çeşitli isimler gündeme başladı.

Masumlar Apartmanı Ceylan, Han'ın eski sevligisi olarak diziye dahil olacak. Yeni oyuncu hakkında çeşitli isimler gündeme gelirken, bir iki isim daha da ağır basmakta. Masumlar Apartmanı Ceylan hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Masumlar Apartmanı Ceylan kim?

Fenomen dizide Han'ın eski nişanlısı olarak gündeme gelen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez dizide dile getirilmiş ancak dizide yer almamıştı.

Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş fakat uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal’ın teklife sıcak bakmadığı ifade edilmişti.

Masumlar Apartmanı Ceylan Alya'mı, Masumlar Apartmanı Ceylan Melisa Sözen mi, Kırmızı Oda Alya Masumlar Apartmanı'na mı geliyor soruları merakla araştırılmaya başlandı. Kırmızı Oda'dan tanığımız, diziye oyunculuğuyla damga vuran güzel oyuncu Melisa Sözen (Alya) diziseverlerin diziye yakışacağı düşündüğü isimlerden. Bu soruların yanıtı bu akşam yayınlanacak Masumlar Apartmanı yeni bölümde belli olması bekleniyor.

Masumlar Apartmanı Konusu

Sevilen dizide sevgisiz, ilgisiz büyüyen 4 kardeşin öyküsü aktarılmakta. Çocuklukta yaşadıkları travmalar peşini bırakmamış ve bütün kardeşler ayrı ayrı sıkıntılarla yüzleşmektedir.