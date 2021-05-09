Hesaplar son 2 haftaya kaldı! Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında 90+6'da gelen galibiyetiyle şampiyonluk hesabı son iki haftaya kaldı. Peki Süper Lig'de Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Derbide rakibine kaybeden Beşiktaş, buna rağmen liderlik koltuğunda oturuyor. 81 puanda yer alan Beşiktaş, 79 puanlı Fenerbahçe'nin 2, 78 puanlı Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alıyor.

Beşiktaş, Salı akşamı Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta ve Cumartesi akşamı deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar bu iki maçtan en az 4 puan alırsa, rakiplerinin aldığı sonuçlar aralarındaki 2.cilik mücadelesi dışında önemsiz olacak ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş'ın bu iki maçta 4'ten daha az puan çıkarması halinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları belirleyici olacak.