Herkes Necip Fazıl Kısakürek Yıkılasın İsrail şiirini arıyor! İşte Necip Fazıl'ın İsrail şiiri

Filistinlilereyönelik İsrail devletinin uyguladığı zulüm sürüyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve orada bulunan müslümanlara gaz ve ses bombalarıyla müdahele etti. İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal etmek sitiyor. Filistinlilerin direnişine büyük destek var.

Bu ortamda bir kez daha Necip Fazıl Kısakürek'in Yıkılasın İsrail şiiri, sözleri gündem oldu.

Necip Fazıl Kısakürek'in dilden dile dolaşan İsrail sözleri şöyle: "Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim!"

İşte Necip Fazıl İsrail Şiiri (Yıkılasın İsrail)

Koca bir devleti yıktılar

Türlü oyun ile savaş ile

Ve sonra bir devlet kurdular

Kan ile zulüm ile..

Ecdadımın gölgesinde

Kendinizi gizlediniz

Ne kadar kanı bozuk

Ne kadar da zalimmişsiniz

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden

Kurşunlar yağdırır can alır düşünmeden

Elbet senin de bir sonun olacak eminim

Göreceğiz İnşallah Azraile

Can vermeden...

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

Bunca zulüm yanınıza kâr

kalır mı sanırsınız?

Ey Firavun'un çocukları

kendinizi ne sanırsınız?

Bu Ümmetin çocukları

elbet uyanacak bir gün

İşte o zaman kaçacak yer ararsınız

Yıkılasın Ey İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne Tüküreyim!