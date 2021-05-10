Herkes Necip Fazıl Kısakürek Yıkılasın İsrail şiirini arıyor! İşte Necip Fazıl'ın İsrail şiiri
Filistin'e İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm yıllardır sürüyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye kalkıştı. Filistin direnişi akıllara bir kez daha Necip Fazıl İsrail şiirini getirdi.
Filistinlilereyönelik İsrail devletinin uyguladığı zulüm sürüyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve orada bulunan müslümanlara gaz ve ses bombalarıyla müdahele etti. İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal etmek sitiyor. Filistinlilerin direnişine büyük destek var.
Bu ortamda bir kez daha Necip Fazıl Kısakürek'in Yıkılasın İsrail şiiri, sözleri gündem oldu.
Necip Fazıl Kısakürek'in dilden dile dolaşan İsrail sözleri şöyle: "Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim!"
İşte Necip Fazıl İsrail Şiiri (Yıkılasın İsrail)
Koca bir devleti yıktılar
Türlü oyun ile savaş ile
Ve sonra bir devlet kurdular
Kan ile zulüm ile..
Ecdadımın gölgesinde
Kendinizi gizlediniz
Ne kadar kanı bozuk
Ne kadar da zalimmişsiniz
Yıkılasın İsrail
Enkazını göreyim
Sana ülke diyenin
Yüzüne tüküreyim!
Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden
Kurşunlar yağdırır can alır düşünmeden
Elbet senin de bir sonun olacak eminim
Göreceğiz İnşallah Azraile
Can vermeden...
Yıkılasın İsrail
Enkazını göreyim
Sana ülke diyenin
Yüzüne tüküreyim!
Bunca zulüm yanınıza kâr
kalır mı sanırsınız?
Ey Firavun'un çocukları
kendinizi ne sanırsınız?
Bu Ümmetin çocukları
elbet uyanacak bir gün
İşte o zaman kaçacak yer ararsınız
Yıkılasın Ey İsrail
Enkazını göreyim
Sana ülke diyenin
Yüzüne Tüküreyim!
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