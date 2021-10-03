Herkes kim olduğunu arıyor! Kardeşlerim Kaan kimdir, Kardeşlerim Eren Ören boyu, yaşı, dizileri

Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu, yüreklere dokunan hikayesiyle diziseverlerin gönlünde yer edinen dizide dengeler değişiyor. Kardeşlerim Kaan olarak dikkat çeken isim Akif'in oğlu olarak yeni bölümde yer aldı.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim hem eğlenceli hem dram dolu sahneleriyle zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Yeni oyuncularıyla dizi dinamiğini ayakta tutan dizi Kardeşlerimde, Akif'in oğlu Kaan olarak dikkat çeken yeni oyuncu hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Eren Ören kimdir?

Merak edilen isim Eren Ören sosyal medya fenomeni ve ayrıca dizi oyuncusudur. 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı postlar sayesinde tanındı. En büyük çıkışını ise bu sene itibariyle Kardeşlerim dizisinde Kaan rolü ile yaptı.

Eren Ören (Kaan) Yaşı?

Kaan 23 yaşındadır.

Eren Ören hayatı?

Sevilen ve kısa sürede aranan isimler arasında yer alan Eren Ören, Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etti ve mezun oldu. Üniversite sıralarındayken oyunculuk eğitimi aldı.

Sonrasında Atasun Optik reklam filminde rol aldı ve seslendirme yaptı.

Eren Ören 2021 yılında ilk kez Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteri ile kavga eden genç karaktere hayat verdi. Ardından Geçen Yaz dizisinde Özgür rolünü oynadı. 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde Kaan karakterini canlandıran sisim oldu. Atış, at biniciliği, basketbol ve okçuluk hobileri arasında yer alan genç oyuncu dizi film çalışmalarını sürdürmektedir.

Eren Ören boy, kilo?

Eren Ören boyu 1.80 cm kilosu 70 kg

Eren Ören Burcu?

Burcu Oğlak.

Eren Ören sevgilisi!

Eren Ören sevgilisi ve merak edilen özel hayatı hakkında bilgiler güncellenecektir.

Eren Ören dizileri ve filmleri?

*2021 Kardeşlerim (Kaan)

*2021 Kırmızı Oda (Veli)

*2021 Geçen Yaz (Özgür)