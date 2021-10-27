Herkes bu ismi merak ediyor! Camdaki Kız Selen'in eski sevgilisi Emir kim?

Her bölümü heyecanla takip edilen Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle diziseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisinde olay örgüsü heyecanla akarken, dizide ismi geçen Selen'in eski sevgilisi Emir'in kim olduğu, Camdaki Kız Emir'in ne zaman diziye dahil olacağı dizinin müdavimleri tarafından araştırılmaya başlandı.

Camdaki Kız dizisi güçlü oyuncu kadrosu, muhteşem hikayesiyle soluksuz takip edilen diziler arasında yer alıyor. Dizinin sevilen isimlerinden Selen, geçtiğimiz haftalarda, hamile olmadığı halde hamile olduğu söylemiş ve ailede tüm ilgiyi kendine çekmeyi başarmıştı. Eşiyle pekte anlaşamayan Selen'e gelen telefon dengeleri değiştirmeye başladı. Eski sevgilisinden gelen mesaj ve aramalarla kafası karışan Selen'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Selen'in eski sevgilisi Emir'in döndüğünü haber veren Cana, beraber görüşebileceklerini, kendisinin bir buluşma ayarlayabileceğini söylemişti. Selen şimdilik ilgilenmiyormuş gibi görünsede ilerleyen bölümlerde farklı yönelimleri olacak gibi görünüyor. Özellikle Camdaki Kız yeni fragmanda Selen'in eşinden boşanması gerektiği konuşmaları dile getirildikten sonra.

Selen'in eski sevgilisi Emir kim?

Merakla araştırılan Emir'in ne zaman diziye dahil olacağı ve kim olduğu Camdakı Kız yeni bölüm, ilerleyen bölümlerde belli olacak.