Herkes Beşiktaş teknik direktörü olmayı hayal eder

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen ve geçtiğimiz günlerde aktif futbol kariyerini noktalayan Olcay Şahan, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

'Yeni kariyerimde hoca olmak istiyorum'

Futbolu bırakma kararı ile sözlerine başlayan Şahan, "O dönem şartlar öyle gerekti. Bekleyebilirdim ama ailemle görüştüm ve bir karar aldım. Kafama uyacak teklif de gelmedi ve ben de bırakmayı tercih ettim. Yeni kariyerimde hoca olmak istiyorum. Süper Lig'in en genç hocası olmak için karar aldım. Çok inanıyorum başaracağıma. Şimdi hızlı bir şekilde kursa başlayıp hocalık lisansımı almak için başvuru yaptım'' dedi.

Beşiktaş 'ta antrenör olmayı düşünüyor mu?

Gelecek hedefleriyle ilgili konuşan Şahan, ''Herkesin Beşiktaş'ta teknik direktör olma hayali vardır. Formasını grurula taşıdığım takımın camiasında antrenör olmak tabii ki hedeflerim artasında. Hedeflerim hocalık konusunda çok büyük. Kendime çok inanıyorum. Oynadığım dönemlerde hocaymış gibi bakmaya çalıştım. Çalıştığım hocalardan tecrübe kazanmaya çalıştım. Hocalar bana antrenmanda 'senden iyi hoca olur' diyorlardı. Başarabileceğime inanıyorum. O yüzden bu yolda hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum'' şeklinde konuştu.

'Sergen Yalçın'ın başarısı ortada'

Beşitkaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Şahan, ''Sergen Yalçın'ın başarısı ortada. Yıllardır yaptıkları ortada. Sadece onun için değil diğer genç hocalarımız da öyle. Türkiye'de hocalar, sallamaya başlıyor. Okan hoca, Erol hoca, Abdullah hoca...Yeni jenerasyon gerçekten başarılı ilerliyor. O yüzden hepsinin başarılı olacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

'Stefan Kuntz'un başarılı olacağına inanıyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili olarak konuşan Şahan, ''Beni Kaiserslautern'den transfer eden Stefan Kuntz'du. O zaman sportif direktördü. Şimdi milli takıma geldi. Başarılı olacağına inanıyorum. Ne kadar pozitif bir insan olduğunu, Türkiye'yi ne kadar benimsediğini biliyorum. Beşiktaş'ta zaten oynamıştı. Milli takıma imza attıktan sonra zaten görüştüm onunla. İnanıyorum ki başarılı olacaktır. Hamit Abi'nin kararlarına inanıyorum, doğru karar verdiğine inanıyorum. Burada hocanın ne yapacağına bakmak lazım. Stefan Kuntz'un başarılı olacağına inanıyorum. Kuntz'la fazla detaylı konuşmadım, çok mutlu olduğumu söyledim. Milli arada görüşeceğiz onunla. Tabii ki birlikte çalışma söz konusu yok. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz ama şu anlık böyle bir düşünce yok''

'Beşiktaş'ın paylaşımından inanılmaz gururlandım'

Futbolu bırakma kararının ardından Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımı değerlendiren Şahan, ''Beşiktaş'ın benimle ilgili paylaşımında inanılmaz gururlandım. Ne kadar başarılı olduğumu gösterdi kendi açımdan. Öyle anıları yaşamak güzel bir şey. Kararımı da verdim ve yeni hedeflerim doğrultusunda ilerleyeceğim. Koray abi (Palaz) olmasa Beşiktaş'a transfer olamazdım. O ailemi ikna etti ve transfer gerçekleşti. Şimdi de hoca olmak istiyorum ve aynı yolda onunla beraber yürümek istiyorum'' dedi.

Beşiktaş'ın Ajax maçı ve Pjanic transferi

Siyah - beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçına ve Pjanic transferine de değinen eski futbolcu, ''Beşiktaş'ın son haftalarda sakatlıkları var. O da normal. Oyuncular doğru dürüst tatil yapamadı. Ama gördüğüm kadarıyla Beşiktaş en iyisini yapmayı arzu ediyor. Milli aradan sonrası çok iyi bir lig olacağını düşünüyorum. Süper Lig'in son yılların en rekabetli olacağını düşünüyorum.

'Pjanic inanılmaz bir transfer'

Pjanic inanılmaz bir transfer, başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten sessiz sedasız bir transfer oldu. Kimse inanmamıştı transfer olana kadar. Süper Lig'e değer katan bir transfer oldu diyebiliriz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını yüzde elli görüyorum. İki Sporting Lizbon maçı var. O iki maçı aldığı takdirde iki final maçı olacak. Önemli olan bu kadronun sadece Şampiyonlar Ligi'ni oynayıp da ayrılması değil, gruptan çıkma ihtimali var. O iki maç belirleyecek. O olmazsa Avrupa Ligi var'' diye konuştu.

'Beşiktaş her zaman şampiyonlukta favoridir'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Olcay Şahan, ''Beşiktaş her zaman şampiyonlukta favoridir. Ama Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor da ligin favorisi. Trabzonspor'da iyi bir kadro kurdu, onların da başarılı olacaklarını düşünüyorum. İyi ki de Trabzonspor'a gitmişim diyorum. Gerçekten taraftar beni benimsedi, camia beni benimsedi. Orada geçirdiğim yılları dolu dolu geçirdim. Ben oraya gittiğimde Yusuf, Abdülkadir ve Uğurcan daha gençti, oynamıyordu. Ben onlara abilik yaptım. Benden sonra kaliteli oyuncular gelmeye başladı, devamına da bakarsak şampiyonluk adaylardan birisi Trabzonspor'' dedi.

'Uğurcan Çakır dünyanın en iyi kalecisi olmaya aday'

Olcay Şahan, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgili ''Uğurcan Çakır dünyanın en iyi kalecisi olmaya da aday. Çok özgüvenli bir kardeşimiz. Zaten saha içerisinde de bunu gösteriyor. Şu an Avrupa'da oynayamamasının tek nedeni EURO 2020'de milli takımın başarısız olması. Avrupa'nın her takımında seneye olabilir. Çünkü kalitesi ortada. O yüzden Avrupa'nın en iyi takımlarında olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

34 yaşındaki emekli futbolcu; Türkiye'de Beşiktaş, Denizlispor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor gibi takımlarda forma giymişti. (FANATİK)