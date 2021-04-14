Hercai final mi yapıyor? Hercai final tarihi belli mi?

Atv'de Miran ve Reyyan'ın aşkını merkeze alan ve gelişen olayları hikaye ederek izleyiciye sunan Hercai dizisinde artık sona geliniyor. Dizi hikayesinde yaşanan ardı ardına gelişmeler Hercai final haberlerini arttırıyor. Peki sevilerek izlenen Hercai

DİĞER HABERLER 14.04.2021 - 18:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Hercai final mi yapıyor? Hercai final tarihi belli mi?

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Macit Sonkan gibi isimlerin rol aldığı Hercai ilk olarak Cuma günleri ekranlara geliyordu. Yayın günü değişen ve Pazar akşamları yayınlanmaya devam eden dizi için final kararı alınmıştı.

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Aldığı reytinglerle 2 sezonun ardından yeni sezona giriş yapma başarısı gösteren dizi üçüncü sezonunda düşüşe geçti. Arzuladıkları reytinge bir türlü ulaşamadılar. Cuma'dan Pazar'a alınması da reytinglerde biraz daha düşüşe neden oldu. Fox'un Kefaret dizisi ve TRT 1'de yeni başlayan Teşkilat dizisi ile baş edemediler ve nihayetinde istenmeyen karar verildi.

Hercai Final Tarihi Belli Oldu Mu?

Atv'de 3. sezonu ile devam eden dizide artık sona gelindi. Dizinin gelişen hikayesinde Azad, Gönül, Hazar karakterleri ölerek hikayeden çıkmıştı. Dizinin 69. bölümüyle ekranlara veda edeceği bilgisi kulislere düştü. Buna göre 25 Nisan tarihinde Hercai final yapıyor.

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