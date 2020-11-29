Her şeyimi Beşiktaş'a borçluyum

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına konuk oldu.

FUTBOL 29.11.2020 - 20:18 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Her şeyimi Beşiktaş'a borçluyum

Beşiktaş'tan başka takımın formasını giymeyen ve en uzun süre Beşiktaş forması giyen futbolcu olarak tarihe geçen Rıza Çalımbay, o döneme dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın kendisi için her şeyi ifade ettiğini söyleyen Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı çok seviyorum. Benim hayatım hep orada geçti. Her şeyimi Beşiktaş'a borçluyum." dedi.

Beşiktaş'tan başka hiçbir takımın formasını giymediğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Çok zor anlar da yaşadık ama hep mutlu olduk. Futbolculuk ile teknik direktörlük çok farklı. Futbolculuk kadar kolay bir şey yok kendinden sorumlusun. Gol attım ya ilk kez ondan sonra yükseldim. Hoca bana forma şansı verecek, ben o şansı geri verir miyim bir daha? Mümkün değil" dedi.

#Rıza Çalımbay
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