Hentbolde galibiyet! İzmir Büyükşehir Belediyesi 29-31 Beşiktaş Aygaz

Beşiktaş Aygaz, Süper Lig 13. hafta erteleme maçında İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda İzmir Bş. Bld. ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar maça; Taner Günay, Ramazan Döne, Onur Ersin, Ömer Ozan Arifoğlu, Doğukan Keser, Gökay Bilim ve Mehmet Demirezen yedisiyle başladı.

Beşiktaş Aygaz, dengeli bir oyuna sahne olan ilk yarıyı önde tamamladı (13-14). Müsabakanın ikinci yarısında başarılı bir performans ortaya koyarak skor avantajını koruyan Beşiktaş Aygaz, salondan 31-29 galip ayrıldı.