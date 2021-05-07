Hentbolde galibiyet! İzmir Büyükşehir Belediyesi 29-31 Beşiktaş Aygaz
Beşiktaş Aygaz hentbol takımı deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'yı 2 sayı farkla mağlup etti.
AMATÖR BRANŞLAR 07.05.2021 - 10:57 07.05.2021 - 10:57 Kartal Bakışı
Beşiktaş Aygaz, Süper Lig 13. hafta erteleme maçında İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda İzmir Bş. Bld. ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar maça; Taner Günay, Ramazan Döne, Onur Ersin, Ömer Ozan Arifoğlu, Doğukan Keser, Gökay Bilim ve Mehmet Demirezen yedisiyle başladı.
Beşiktaş Aygaz, dengeli bir oyuna sahne olan ilk yarıyı önde tamamladı (13-14). Müsabakanın ikinci yarısında başarılı bir performans ortaya koyarak skor avantajını koruyan Beşiktaş Aygaz, salondan 31-29 galip ayrıldı.
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