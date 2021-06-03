Hem Utku hem Ersin için astronomik transfer teklifleri gelirse kimse şaşırmasın

Beşiktaş bu sezon Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran’a güvenip hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda zirveye çıkarken, siyah beyazlıların kaleci antrenörü Levent Açıl tüm kulüplerin gençlere güvenmesi gerektiğini söyledi.

Spor Arena'dan İsmail Er'e açıklamalar yapan Levent Açıl "Sergen Yalçın gençlerle ilgili bilgi istedi. Ersin, Utku, Emre’ye inandı ve ‘Daha çok çalışsınlar. Senin inandığın kalecilere ben de inanıyorum’ diyerek kaleyi teslim etti" dedi.

"BU GENÇLERE İNANALIM"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ekibinin en önemli isimlerinden biri olan kaleci antrenörü Levent Açıl, “Süper Lig’den altyapılarda hedefleri olan takımlara kadar birçok yerde çalıştım. Sadece Süper Lig’de değil, 1 ve 2. Lig’de de mükemmel kalecilerimiz var. Yeter ki inanalım. Türkiye kaleci tarlası.

"BAŞKAN VE YÖNETİM SAHİP ÇIKTI"

Kulüpleri yöneten başkan ve idareciler gençlere inansınlar. Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi gençlere inandılar, gençlere sahip çıktılar. Hiçbir zaman yerlerine tecrübeli, yaşlı kaleci alınması konusunda uyarıda bulunmadılar.

"SERGEN HOCA İNANDI VE KALEYİ VERDİ"

Teknik direktör Sergen Yalçın gençlerle ilgili bilgi istedi ve Ersin, Utku, Emre’ye inandı ve ‘Daha çok çalışsınlar. Senin inandığın kalecilere ben de inanıyorum’ dedi ve kaleyi teslim etti. Tüm kulüplerimizin altyapısında mükemmel kalecilerimiz bulunuyor.

"FRANSA VE ADA'DA TAKİP EDİLİYORLAR"

Ersin ve Utku için şu anda Fransa, İngiltere liglerinden transfer teklifleri var. Önümüzdeki dönemde her iki kaleci için astronomik fiyatlarla transfer teklifleri gelmesi durumunda kimse şaşırmasın.

"MUSLERA GİBİ KALECİLER GELSE..."

Türk kalecilerini yabancılarından ayıran özellik; yürekli ve cesur oluşları. Bana kalsa Türkiye’ye kriterleri olmayan yabancı kalecileri almam. Fernando Muslera gibi kaleciler gelecekse tamam. Galatasaray ile özdeşleşmiş. Ama G.Saray’da da başarılı gençler bulunuyor.

"YAPTIKLARI HATALARDAN DERSLER ÇIKARDILAR"

Dünyada her kaleci hatalı goller yer. Ersin de Utku’nun da hataları oldu ama ders çıkardılar. Beşiktaş genç kalecilere güvenerek yarınlarını garanti altına aldı.

"FATMA ŞAHİN ERKEK TAKIMINDA RAHAT OYNAR"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın başarılı kalecisi Fatma Şahin, iddia ediyorum bugün erkek takımında oynayacak kadar güçlü bir yapıda. Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi gururla temsil edecek. Kadın takım kalesinde Fatma gibi Senem, Ayşenur, Duygu, Elife Nur gibi önemli kalecilerimiz de hazır durumda. (SPOR ARENA)