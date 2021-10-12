Hayranları büyük merakla bekliyor! EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?

Usta oyuncu kadrosu, muhteşem hikayesiyle tempoyu düşürmeyen, büyük heyecanla yeni bölümü beklenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilenler haberimizde. Peki EDHO bugün var mı, EDHO yeni sezon ne zaman?

Atv ekranlarında seyircisiyle buluşan Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz bu akşam yeni bölümüyle dört gözle bekleyen seyircisiyle buluşacak mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezona ne zaman başlayacak sorusu ile ilgili araştırmalar diğer dizilerin yeni sezona girmesiyle beraber daha da hız kazandı. Her bölümü iple çekilen dizi EDHO yeni bölümüyle çok yakında ATV ekranlarında olacak.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar bu akşam var mı?

EDHO bu akşam ATV kanal yayın akışında yer almamakta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm bu akşam yayımlanmayacak.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar yeni bölüm ne zaman?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar ne zaman başlayacak sorusu ilgili kurumlar tarafından duyurulunca habermizde yer alacak. EDHO yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürüyor.

EDHO konusu

Çok küçük yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli, mafya dünyasında adil biri olarak anılmaktadır. Devletin de radarına takılan Hızır, gayrı meşru faaliyetleri yürütmesi için teklif almıştır.

Özel hayatı bir o kadar karışık olan Hızır Çakırbeyli, mimar Nazlı'ya aşık olmuştur ve Nazlı hamiledir. Fakat Hızır'ın eşi bu çocuğun doğmasını reddedecektir. Eşi, sevgilisi, çocukları ve yer altı dünyasındaki işleri arasında sıkışıp kalan Hızır Çakırbeyli'yi Oktay Kaynarca canlandıracak.