Hatayspor maçı öncesi Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Pjanic...

Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın son durumunu aktarırken kötü haberi verdi.

İşte o açıklamalar;

"Zor bir maç, Hatayspor da iyi performans sergiliyor. Geçen hafta kazanarak moral bulduk. Kazanmak istiyoruz. Önemli oyuncularımız yok. Önümüzde başarılı giden Trabzonspor var. Onları kaçırmak istemiyoruz. Puan farkının açılmasını istemiyoruz. Umarım kazanırız."

"Miralem Pjanic, Galatasaray maçında problem hissetti. Ağrıları var. Josef'in kasığında problem var. Pjanic'in Sporting Lizbon'da da oynayacağını düşünmüyorum. Josef'in durumu da net değil. Haftaya lig maçında olabilirler."