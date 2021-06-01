Hatayspor hocası Ömer Erdoğan'dan Billong ve Sergen Yalçın sözleri

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Tivibu Spor'da sezona dair soruları yanıtlarken, Billong ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları hakkında soruları cevapladı.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları;

"Sizin açıklamalarınızın Sergen Hoca tarafından yanlış anlaşıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Ömer Erdoğan şöyle cevap verdi;

"Bu konuya yorum yapmak istemiyorum. Sergen Hoca beni iyi tanımıyormuş ki benden öyle bir şey bekledi. Yaşandı bitti."

Bizi çok üzen skor oldu

7-0'lık Beşiktaş mağlubiyetini yorumlayan Ömer Erdoğan; "Daha 20. dakikada 3-0 olmuş, nasıl değiştireceksiniz? Devre arasında 11 oyuncu değiştirseniz o bile fayda etmez, devreye 5-0 girdik. Bizi çok üzen bir skor oldu."dedi.

Billong Beşiktaş maçında 2-3 hafta önce milli davet aldı

"Billong'u yeni sezonda düşünmüyorduk. Beşiktaş maçıyla alakalı değil. O maçtan 2-3 hafta önce Kamerun'dan davet geldiğini söyledi, vatandaşlık işlemleri için benden izin istemişti. Beşiktaş maçından sonra 3 maç kalmıştı, işlemlere git ve gelme dedik."

Diouf burada mutlu

Ömer Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi; "Boupendza'ya çok ciddi teklifler var. Transfer olacağını düşünüyorum. Mame Diouf'un bir sene daha sözleşmesi var ve kendisi de mutlu. Umarım Diouf ile devam ederiz. Bazı oyuncuları tespit ettik, kulübümüz görüşmeleri yapıyor." (TİVİBU SPOR)