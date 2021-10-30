Hatayspor Beşiktaş; Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor. Hatayspor ile Beşiktaş 20 puanda ve 2., 3. sırada yer alıyorlar. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.

FUTBOL 30.10.2021 - 14:42 30.10.2021 - 14:46 Kartal Bakışı
Hatayspor Beşiktaş; Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Derbiyi Larin'in golleriyle 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan ve moral depolayan Beşiktaş zorlu virajda... 

Siyah Beyazlılar Pjanic ve Josef gibi iki önemli orta saha oyuncusunun yokluğunda Hatayspor'a konuk oluyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Ersin

Rosier

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Vida

Montero

Umut

Necip

Atiba

Ghezzal

Teixeira

Larin

Batshuayi

#Hatayspor Beşiktaş #ilk 11
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