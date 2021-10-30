Hatayspor Beşiktaş; Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Derbiyi Larin'in golleriyle 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan ve moral depolayan Beşiktaş zorlu virajda...

Siyah Beyazlılar Pjanic ve Josef gibi iki önemli orta saha oyuncusunun yokluğunda Hatayspor'a konuk oluyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Ersin

Rosier

Vida

Montero

Umut

Necip

Atiba

Ghezzal

Teixeira

Larin

Batshuayi