Hatayspor Beşiktaş; Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Beşiktaş Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor. Hatayspor ile Beşiktaş 20 puanda ve 2., 3. sırada yer alıyorlar. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.
FUTBOL 30.10.2021 - 14:42 30.10.2021 - 14:46 Kartal Bakışı
Derbiyi Larin'in golleriyle 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan ve moral depolayan Beşiktaş zorlu virajda...
Siyah Beyazlılar Pjanic ve Josef gibi iki önemli orta saha oyuncusunun yokluğunda Hatayspor'a konuk oluyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Ersin
Rosier
Vida
Montero
Umut
Necip
Atiba
Ghezzal
Teixeira
Larin
Batshuayi
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