Hasic: Taraftarlar Harika Çocuk'u yakında görecekler

Şampiyonluğa çok az katkıda bulunabildiği için üzgün olduğunu söyleyen 19 yaşındaki yıldız, "Formaya ısınmaya başlamışken sakatlandım. Gelecek sezon patlama yapacağım" dedi.

Türkiye gazetesine konuşan yıldız adayı şu açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ajdin Hasic şu aralar buruk sevinç yaşıyor. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde sakatlığı sebebiyle takıma katkı sağlayamayan Boşnak oyuncu, şimdiden gelecek sezon için sabırsızlanıyor. Birçok araştırmada gelecekteki Avrupa'nın yıldızları arasında gösterilen ‘Harika Çocuk’ lakaplı Ajdin Hasic, “Çapraz bağ kopması bir futbolcunun başına gelecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama tedavim çok iyi gidiyor. Doktorlar, ocak ayında sahalara döneceğimi söylüyor. Ben daha önce döneceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Rüyalar gerçek oldu

Kendisine yapılan ‘Harika Çocuk’ yakıştırmasının üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Hasic, “Sahaya çıktığımda her şey benim için kolaylaşıyor. Beklemek çok daha zor. Bu yüzden gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Henüz taraftarlara ‘Harika Çocuk’u gösteremedim. Ama yakında görecekler" dedi. Ligde bu sezon attığı iki golün, Galatasaray'ın iki averaj önünde kazanılan şampiyonluğu getirmiş olabileceğini söylediğimizde kahkaha atan Hasic, “Belki de öyle oldu. Şaka bir yana önemli olan şampiyonluktu. Kimin gol attığından çok takımın başarısı önemliydi” dedi.

Barcelona hayali

İki kupa kazanmalarının 'inanılmaz' olduğunu dile getiren ve “Rüya gerçek oldu” ifadesini kullanan Adin Hasic, tam bir Lionel Messi hayranı olduğunu söylüyor. Genç isim “Ondan çok şey öğreniyorum. Hayalim Barcelona’da oynamak" ifadesini kullanıyor.

Ajdin Hasic'in koltuk değneği, şampiyonluk kutlamalarının figürlerinden biri olmuştu. Koltuk değneğini şampiyonluk hatırası olarak saklayacağını söyleyen Hasic, "Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Koltuk değneği de benim için kupa kadar değerli" dedi. (TÜRKİYE GAZETESİ)