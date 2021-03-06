"Oyunun ikinci yarısında, 2-0'ı bulduktan sonra inanılmaz pozisyonlar bulduk. Bana göre, son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı. 1 pozisyon veriyoruz, 20 pozisyon vermişiz gibi konuşuluyor. Verdiğimiz pozisyon sayısı, sıfır."

"Bana göre müthiş oynadık. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz. Rakip ilk yarıda sürekli savunma yaptı, 2-3 pozisyon bulduk ve golü de attık. İkinci yarı 2-0'dan sonra çok pozisyonlar yakaladık, son haftalardaki en rahat maçımızdı bence."

"Benim bir pozisyonda sesim fazla çıktı, Mete Hoca geldi sarı kart gösterdi, 3 sarı kartımı olduğunu biliyordum, sağ olsun geldi 4 yaptı bizi, haftaya kulübede olamayacağım. Hakem ve VAR konusunda en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş."

"Sezon başından beri kaç oyuncumuz atıldı, kaç penaltı verildi ama bizim lehimize karar çıkmadı VAR'dan."

"Üç tane zorlu maçımız var, hazırlanacağız, oyunsal anlamda da fiziksel anlamda da iyi durumdayız. 2 Başakşehir, 1 Fenerbahçe maçı benim adıma ligin en önemli haftası. Bu hafta sonrası önümüze daha net bakacağız. Benim için önemli hafta sizin için olmayabilir." (NTV SPOR)