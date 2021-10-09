Güzel Oyuncu Kardeşlerim dizisinde! Kardeşlerim Cemile kim? Kardeşlerim Cemile yaşı, boyu, kilosu

Atv ekranlarının aranan yüzü Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle diziseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her geçen gün artan izleyici kitlesiyle diziseverlerin gözdesi olan Kardeşlerim dizisi yeni oyuncularla da diziye farklı bir soluk katıyor. Diziye dahil olan başarılı oyuncu Nilsu Yılmaz Cemile karakteriyle Kardeşlerim dizisinde boy göstermeye başladı. Dizide başarısıyla sağlam bir yer edinen Cemile kim, boyu, kilosu ve Cemile'nin yaşı hakkında merak edilen detayları siz değerli okuyucularımız için detaylandırdık.

Kardeşlerim Cemile burcu bile diziseverler tarafından merak ediliyor. Kardeşlerim Cemile hayatı ile ilgili ayrıntıları, Cemile (Nilsu Yılmaz) karakterini yakından tanıtacağız.

Kardeşlerim Cemile kim?

Zirveyi zorlayan Kardeşlerim dizisinde Cemile yetimhanede büyümüş ve Asiye ile orada yolları kesişmişti. Yetimhaneden ayrılan Cemile ablasıyla güzel bir hayat kurmanın hayalini kurar. Sonrasında ablasının müzikholde çalıştığını görmüştür. Cemile ablasına ''Kaçtığın adam burada çalışmana nasıl izin veriyor? Onun yüzünden mi burada çalışıyorsun?'' dedi. Cemile yurttan ayrıldıktan sonra kendi hayatını yaşamak istediğini dile getirdi.

Nilsu Yılmaz kimdir?

Geçtiğimiz sezonda sevilen dizi Kırmızı Oda dizisinde oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu bilinmekte. Kırmızı Oda dizisinde güzel bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor. 1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol almıştır. Güzel oyuncu Nilsu Yılmaz yeni sezonda Kardeşlerim dizisinde yer almaya devam ediyor.

Kardeşlerim Cemile boyu, kilosu

Genç oyuncu 50 kilo ve 1,77 cm boyunda

Kardeşlerim Cemile yaşı

Güzel oyuncu 18 yaşında

Kardeşlerim Cemile burcu ne

Nilsu Yılmaz'ın burcu konusunda detaylar güncellenecektir.

Kardeşlerim Cemile nereli

İzmirli

Kardeşlerim dizisinin konusu

Dizinin başarısına başarı katan genç oyuncular; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı, her sıkıntıyı beraber göğüsleyen dört kardeştir. Yaşanan bir dizi talihsiz olayın peşinden hem annelerini hem babalarını kaybederler. Tek başlarına kalan kardeşlerin artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir dal kalmamıştır. Ta ki yaşananların nedeni olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürecektir. Kadir ise ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.