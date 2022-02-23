Beşiktaş'ın, sezon sonu bitecek mukavelesini yenilemek istediği Güven Yalçın'la parasal konularda anlaşamadığı iddia edildi. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun asıl sorunun ekonomik değil, kariyeriyle ilgili olduğu öğrenildi.

Siyahbeyazlılar, genç golcüyle 6 milyon TL yıllık ücret üzerinden uzun süreli kontrat önerirken aradaki rakam farkının çok küçük olduğu belirtildi. Ancak Güven, bu sezon olduğu gibi gelecek yıllarda da az süre almasından ve gelişiminin yavaşlamasından endişe duyuyor. Bu nedenle, gelecek sezonun kadro planlamasında kendisine biçilen rolü öğrenip, ona göre hareket etmek istiyor. (SABAH)