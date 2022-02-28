Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın ile henüz sözleşme imzalanmadı. Menajeri önümüzdeki günlerde anlaşma için Beşiktaş'la masaya oturacaklarını açıkladı.

Güven kalmak istiyor

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan önümüzdeki günlerde kontrat yenilemek için yönetimle masaya oturacaklarını açıkladı. Güven’in takımda kalmak istediğini aktaran Akan, “Güven kulüpten ayrılmayı düşünmüyor. Önceliği Beşiktaş ve kariyerini kulübünde sürdürmek istiyor. Yakında yönetimle oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı. (MİLLİYET)