Güven Yalçın'a yeni kontrat önerisi

Beşiktaş'ta son 2 haftada attığı 3 golle yeniden göze giren Güven Yalçın, yeni kontrat için de kendini sağlama aldı.

Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki forvet oyuncusunun sadece golleri değil saha dışındaki yaşamı da yönetimi bu yola itti.

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Lecce'de geçiren Güven'in durumu Sergen Yalçın'ı da sevindirdi. Devre arasına kadar sözleşme görüşmelerini bekletmeyi düşünen yönetim, kararını değiştirerek olası bir sorun çıkmaması adına teklifini şimdiden iletti.

Güven'e 300 bin Euro seviyelerinden 3 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, oyuncuyla kısa sürede ortak noktada buluşarak sözleşmeyi imzalayacak. Yönetimin gelecek ay görüşmelerde mutlu sona ulaşması bekleniyor. (SABAH)