Güven Yalçın: Tam hayal ettiğim gibi

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncusu Güven Yalçın, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikeri maçın ardından konuştu.

FUTBOL 02.10.2021 - 21:28 02.10.2021 - 21:30 Kartal Bakışı
Güven Yalçın: Tam hayal ettiğim gibi
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Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gollerin sahibi Güven Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Attığı ilk golü değerlendiren Güven, "Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Rüyamdaki gibiydi. Takım olarak iyi oynadık" dedi.

Güven Yalçın sözlerini, "Tuhaf bir gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, o da gol oldu. Hak ederek kazandık." ifadeleriyle tamamladı. (HÜRRİYET)

#Güven Yalçın #Beşiktaş #Sivasspor
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