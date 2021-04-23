Güven Yalçın Lecce'den geri dönüyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde tutunamadı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor. İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın almak opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Lecce'de yedi karşılaşmaya çıkan ve hepsine oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.

Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı. (TÜRKİYE)