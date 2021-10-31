Guti'den şampiyonluk yarışı ve Sergen Yalçın sözleri

Beşiktaş'ta bir sezon futbol oynayan ve Şenol Güneş döneminde teknik heyette de yer alan İspanyolların efsanelerinden Guti Hernandez açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 31.10.2021 - 18:06 31.10.2021 - 18:12 Kartal Bakışı
Guti'den şampiyonluk yarışı ve Sergen Yalçın sözleri

2010'DA Beşiktaş'ta bir sezon futbol oynadıktan sonra kariyerini noktalayan Guti Hernandez, Türkiye'de bir etkinliğe katıldı ve Sözcü gazetesinden Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Beşikaş'ın maçlarını takip ettiğini söyleyen Guti, "Şampiyonlar Ligi'nde işler istenildiği gibi gitmiyor ama bence Türkiye'de şu an favori Beşiktaş. Kadro olarak en güçlü takım Beşiktaş. Bence şampiyon olacak" dedi.

Guti ayrıca Sergen Yalçın'ı beğendiğini söyleyerek Yalçın'ın ileride La Liga'da çalışma ihtimaline de değindi.

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"Sergen Yalçın iyi bir antrenör her yere gidebilir. Belki İspanya değil başka bir yer de olabilir.

Alanya'da çok iyi bir iş çıkardı ve şimdi Beşiktaş'ta çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi çok iyi bir teknik direktör."

İstanbul'a olan özlemine değinen Guti, eşinin her hafta kendisine İstanbul'un yaşamak için en iyi şehir olduğunu hatırlattığını söyledi. (SÖZCÜ)

#Beşiktaş #Guti
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