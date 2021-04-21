Güreş Milli Takımı'nda 10 Beşiktaş'lı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya Kemer’de düzenlenen milli takım seçmelerinde Beşiktaşlı sporcular üstün başarı elde etti.

AMATÖR BRANŞLAR 21.04.2021 - 21:28 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Güreş Milli Takımı'nda 10 Beşiktaş'lı

Beşiktaş Güreş Takımından iki sporcu altın madalya, bir sporcu gümüş madalya ve yedi sporcu toplamda sekiz bronz madalya kazanarak 2021 yılında düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Milli takım seçmelerinde madalya kazanan Beşiktaş sporcuları şöyle:

ALTIN

Cengizhan Ramazan Doğan
Ebubekir Gür

Beşiktaş Mogaz MYK Hentbol'ü rahat geçti

Beşiktaş Mogaz MYK Hentbol'ü rahat geçti

GÜMÜŞ

Sezer Kabaktaş

BRONZ

Ege Hasan Kablan – (2)
Erkan Taş
Samet Arslantaş
Hüseyin Deniz Kabaktaş
Muhammet Güvercin
Mevlüthan Ak
Fatih Sarıkaya

#Beşiktaş #Güreş
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