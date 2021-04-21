Güreş Milli Takımı'nda 10 Beşiktaş'lı
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya Kemer’de düzenlenen milli takım seçmelerinde Beşiktaşlı sporcular üstün başarı elde etti.
AMATÖR BRANŞLAR 21.04.2021 - 21:28 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş Güreş Takımından iki sporcu altın madalya, bir sporcu gümüş madalya ve yedi sporcu toplamda sekiz bronz madalya kazanarak 2021 yılında düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Milli takım seçmelerinde madalya kazanan Beşiktaş sporcuları şöyle:
ALTIN
Cengizhan Ramazan Doğan
Ebubekir Gür
GÜMÜŞ
Sezer Kabaktaş
BRONZ
Ege Hasan Kablan – (2)
Erkan Taş
Samet Arslantaş
Hüseyin Deniz Kabaktaş
Muhammet Güvercin
Mevlüthan Ak
Fatih Sarıkaya
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P