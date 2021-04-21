Güreş Milli Takımı'nda 10 Beşiktaş'lı

Beşiktaş Güreş Takımından iki sporcu altın madalya, bir sporcu gümüş madalya ve yedi sporcu toplamda sekiz bronz madalya kazanarak 2021 yılında düzenlenecek uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Milli takım seçmelerinde madalya kazanan Beşiktaş sporcuları şöyle:

ALTIN

Cengizhan Ramazan Doğan

Ebubekir Gür

GÜMÜŞ

Sezer Kabaktaş

BRONZ

Ege Hasan Kablan – (2)

Erkan Taş

Samet Arslantaş

Hüseyin Deniz Kabaktaş

Muhammet Güvercin

Mevlüthan Ak

Fatih Sarıkaya